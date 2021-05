Dziewczyna Jarosława Bieniuka wystąpiła w... "Żonach Hollywood"!

Nie zależało mi w ogóle na byciu w takim programie, ani bym nie chciała być w takim programie. Jest to program rozrywkowy, dużo ludzi go oglądało... - twierdzi, kwitując: Dziewczyny miały fajny czas. Zresztą to bardzo fajne dziewczyny.

Zdecydowanie brakuje luzu. Teraz nie jestem ubrana na luzie, bo to jest inna okazja. Na co dzień chodzę w dresach, butach, kurtkach, skórach, czapkach. W Polsce tego brakuje. Dziewczyny nie muszą być mega ubrane na co dzień i mogą się wyluzować na tej ulicy. Chodzi o to, żeby być bardziej sobą. Założyć sobie dres, podkoszulek trochę rozciągnięty, niedbały. To też może być fajne - radzi rodaczkom początkująca projektantka, która miała okazję podpatrywać, jak ubierają się kobiety za oceanem.