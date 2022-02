Dziewczyna Mini Majka szczerze w rozmowie z Wersow: "Przedstawił mnie jako osobę GŁUPIĄ. Byłam zszokowana"

Nie da się nie zauważyć tego hejtu, po prostu czytam. Były takie momenty, myślę, ze trzy. Na pewno po filmie z autem, po pierwszym filmie Majkela ze mną i jeszcze był jakiś moment, ale już nie pamiętam, gdzie to była taka wielka fala hejtu. Czułam się przygnębiona, smutna . Następnego dnia wszystko mi przechodziło. Jak mnie coś bardzo męczy, to zasypiam z tym i rano już się czuję lepiej. Teraz hejty czytam, ale średnio mnie to interesuje. Przejmuję się opinią rodziny, znajomych, a nie osób, które mnie nigdy nie widziały na żywo - wyznała Paulina.

Widziałam ten film wcześniej, ale mówiłam, że mi się nie podoba, no ale nic nie zostało w nim zmienione. Powiedziałam, że mi się nie podoba, ale film i tak został wypuszczony. Przedstawił mnie jako osobę strasznie głupią, że nie wiem, jak się kręci kierownicą. Nigdy nie uważałam, że jestem osobą głupią. Było mi bardzo przykro, jak czytałam, że ludzie mi wmawiają, że jestem głupia. Taka ja nie jestem naprawdę, jak zostało to przedstawione w tym filmie. Jak obejrzałam ten film, byłam zszokowana, jak tam wypadłam. To była tragedia. No ale nie powiedziałam, że kategorycznie zabraniam publikacji tego filmu, powiedziałam, że mi się nie podoba, no i wyszedł. Taka była historia - podsumowała.