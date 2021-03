Dziewczyny z "Love Island" kibicują Stelli i nowemu uczestnikowi: "PIOTR CIĄGNIE JĄ W DÓŁ"

Piotr i Stella sparowali się na samym początku trzeciej edycji " Love Island " i wydawało się, że świetnie do siebie pasują. Niestety bardzo szybko w ich relacji zaczęło zgrzytać, a widzowie ocenili, że trener personalny z Warszawy nie traktuje dobrze dziewczyny, manipulując nią i wpędzając w ciągłe poczucie winy. Nie dało się nie zauważyć, że Stella boi już się cokolwiek powiedzieć, by nie narazić się "Piotrkowi, nie Piotrowi ".

Przed rozdzieleniem uczestników na dwie wille i wysłaniu mężczyzn do "Casa Amor" Stella i Piotr mieli za sobą kolejne pogodzenie się po awanturze, stąd w nowy etap show "Love Island" wkroczyli ze statusem zajęty/zajęta. Kolega Karoliny Gilon bohatersko zaoferował, że będzie dzielić łóżko z Piotrem od Walerii, zamiast z nową uczestniczką, by nie zranić Stelli. 29-latka początkowo też deklarowała chęć dochowania wierności partnerowi i wyznała, że już po jednym dniu bardzo za nim tęskni. Szybko okazało się jednak, że dziewczyna świetnie dogaduje się z nowym uczestnikiem, Czarkiem. Od razu zauważyły to pozostałe uczestniczki, które podkreślały, że przy nim Stella znów się śmieje. Najwyraźniej to zachęciło je do szczerego podzielenia się na forum publicznym, co tak naprawdę myślą o relacji Piotra i Stelli.