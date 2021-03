Monika Kozakiewicz z "Love Island" krytykowana za eksponowanie NOWEGO BIUSTU: "Jednak MODA I KOMPLEKSY zrobiły swoje"

Jeszcze do niedawna, ku zaskoczeniu fanów Love Island , w związku trwali Monika Kozakiewicz i Paweł "maść na grzyba" Tyburski . Im też się jednak nie poszczęściło, a idealny związek rozsypał się jak domek z kart po tym, jak była uczestniczka show przyłapała swojego chłopaka na zdradzie. Od tego czasu byli ukochani realizują się w mediach już w pojedynkę.

Sama Monika ma jednak powody do zadowolenia, bo w sieci obserwuje ją pokaźne grono 276 tysięcy fanów, którzy wspierają jej medialne poczynania. Jako aspirująca celebrytka Kozakiewicz zdecydowała się też jakiś czas temu na operację powiększenia biustu, którą relacjonowała na Instagramie. Co prawda niegdyś podchodziła do sprawy z dystansem, jednak najwyraźniej uznała, że "złoty dotyk" chirurga jest jej niezbędny.