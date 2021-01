Monika i Paweł z "Love Island" ROZSTALI SIĘ! Załamana celebrytka pokazuje DOWODY ZDRADY, a Paweł płacze na InstaStory

Słuchajcie, nagrywam tą relację bo właśnie zawalił mi się mój cały świat przez moją głupotę i chciałbym po prostu was ostrzec, żebyście nie popełniali mojego błędu i żebyście szanowali i kochali to co macie. I doceniali to przede wszystkim. Bo głupi, mały błąd lub większy może spowodować, że to stracicie na amen i może być to wasz błąd życia po prostu. Pilnujcie się ludzie i dużo miłości wam życzę. Nagrywam to dlatego, że nas i Moni nie ma już, nie ma dlatego, że to ja odstawiłem numer jakiś czas temu, to powróciło do mnie i chcę wam pokazać, że nie ma kozaka na takie coś. Trzeba szanować wszystko co macie. Nie wstydzę się tego, że teraz płaczę, bo nie wstydzę się tego, że w końcu pokochałem kogoś całym sercem i po prostu odpowiadam za jakiś błąd z przeszłości - stwierdził Paweł.