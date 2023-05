Dziewczyny z t.A.T.u. wystąpiły przed meczem w Sankt Petersburgu. Nagle oskarżyli je o... "propagowanie LGBT"

Zespół t.A.T.u. "propaguje LGBT"?

Zespół był najbardziej znany z utworu "All The Things She Said" ("Ja soszła s uma") z 2002 roku, który wywołał międzynarodowe poruszenie kontrowersyjnym teledyskiem: Julia i Lena wcieliły się tam w parę lesbijek. Na filmie ubrano je w stroje uczennic, które namiętnie całowały się w deszczu.