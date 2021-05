Ostrzyknięta Julia Wołkowa z t.A.T.u. startuje w wyborach z partii Władimira Putina!

Wołkowa, poza niechęcią do gejów, słynie też w ostatnich latach z nieskrywanej sympatii do Władimira Putina. 36-letnia celebrytka chce startować we wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej w Rosji. Wołkowa kandyduje z ramienia partii Jedna Rosja, której członkiem jest Putin.