Dziewięcioletnia North West została... AKTORKĄ! Już dostała pierwszy angaż do filmu

Dziewięcioletnia North West jest najstarszą córką Kim Kardashian i Kanye Westa . Okazuje się, że życie w show biznesie od urodzenia przynosi już pierwsze owoce: dziewczynka szykuje się do aktorskiego debiutu w profesjonalnym filmie ... Jej głos wybrzmi bowiem w filmie "Paw Patrol: The Mighty Movie" , który ma mieć światową premierę pod koniec tego roku.

North West z rolą w "Psim Patrolu". Będzie grała razem z mamą

Już niedługo North West zadebiutuje jako aktorka dubbingowa. Otrzymała rolę w filmie "Paw Patrol: The Mighty Movie". To wspólny projekt Spin Master Entertainment, Nickelodeon Movies i Paramount Pictures. Tytuł nie jest przypadkowy - to kinowa produkcja związana z popularnym wśród dzieci serialem animowanym "Psi Patrol". North ma wcielić się w postać jednego z trzech nowych szczeniąt, które dołączą do psiej drużyny.