North West poznała NOWĄ ŻONĘ Kanye Westa na sushi! Nie wyglądała na zadowoloną... (ZDJĘCIA)

Lala 25 min. temu zgłoś do moderacji 4 16 Odpowiedz

O wiele ładniejsza od Kim, ma szczupłą twarz i „płaskie” policzki co jest kluczem do bycia ładną, jak kobieta ma wydatne okrągłe poliki chomika to wyglada nieładnie. A Kim jak sie uśmiechnie to wyglada z boku nieładnie, jak sie nie uśmiecha to wyglada pięknie.