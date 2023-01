Kim Kardashian gardzi nową żoną Kanye Westa? "NIENAWIDZI JEJ"

W ostatnich miesiącach w mediach co rusz pojawiały się nowe sensacyjne doniesienia dotyczące Kanye Westa. Zaledwie dwa tygodnie temu spekulowano na przykład o tajemniczym zaginięciu rapera. W piątek TMZ poinformowało natomiast, że niecałe dwa miesiące po rozwodzie z Kim Kardashian muzyk zdążył już ponownie zmienić stan cywilny. Według amerykańskiego serwisu 45-latek miał poślubić niejaką Biancę Censori, projektantkę, która od kilku lat pracuje dla jego marki Yeezy. Co ciekawe, domniemana nowa pani West łudząco przypomina jego poprzednią małżonkę.

Kanye West wziął ślub. Kim Kardashian nienawidzi nowej żony rapera?

Niestety wiele wskazuje na to, że była i obecna żona Kanye Westa raczej nie zostaną najlepszymi przyjaciółkami. Page Six udało się dotrzeć do źródeł twierdzących, że Kim Kardashian od dawna "gardziła" zatrudnioną w firmie rapera architektką "bez oczywistego powodu". Serwis spekuluje jednak, iż celebrytka mogła mieć pewne podejrzenia co do zamiarów Censori wobec jej byłego męża.