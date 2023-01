Kanye West WZIĄŁ ŚLUB?! Jego nowa żona jest łudząco podobna do Kim Kardashian (FOTO)

Dopiero co pod koniec zeszłego roku Kim Kardashian i Kanye West sformalizowali swój rozwód, a już teraz docierają do nas informacje z zagranicznych mediów, że raper postanowił po raz kolejny się ożenić .

Jak donosi TMZ, Kanye West poślubił podczas tajemniczej ceremonii niejaką Biancę Censori, która od kilku lat pracuje dla marki Yeezy. Co ciekawe medium ma wątpliwości, co do legalności ceremonii, więc może okazać się, że w świetle prawa były mąż Kim Kardashian wciąż figuruje jako kawaler.