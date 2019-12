Dziwna reakcja Kate Middleton na dotyk męża to efekt dworskiej etykiety? "Chciała zachować profesjonalizm"

Według doniesień mediów William miał romansować z długoletnią przyjaciółką swojej żony, Rose Hanbury . Między Kate, a jej dotychczasową powiernicą doszło do ostrej kłótni, po której księżna zażądała od małżonka usunięcia jej z towarzyskich elit. Od tamtej pory zarówno Rose, jak i jej mąż figurują na czarnej liście pałacowych gości.

Niedawno Kate i William wystąpili w programie kulinarnym prowadzonym przez znaną autorkę książek Mary Berry. Chociaż wspólne gotowanie na wizji miało raczej uciąć pogłoski o kryzysie, podczas nagrania doszło do incydentu, który wyraźnie zaniepokoił internautów. W pewnym momencie książę Cambridge dotknął ramienia swojej żony, na co ona wyraźnie się wzdrygnęła. W związku z zajściem pojawiły się nawet głosy, że William w przeszłości miał skrzywdzić matkę swoich dzieci.

Wszystko wskazuje jednak na to, że niepokojąca reakcje Middleton miała więcej wspólnego z dworską etykietą niż wyraźną niechęcią do męża. Według Entertainent Tonight małżonkowie starają się ograniczać publiczne okazywanie uczuć do minimum.