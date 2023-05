Ed Sheeran nie pojawił się na pogrzebie babci. Podano powód jego nieobecności. "Jest bardzo zły i smutny"

W ostatnim czasie Ed też nie ma kolorowo. Spadkobiercy Eda Townsenda, a także firma Structured Asset Sales, która jest współwłaścicielem praw do jego twórczości, oskarżyli rudowłosego muzyka o plagiat. Podobno jego jeden z hitów pod tytułem "Thinking Out Loud" jest bardzo podobny do utworu "Let's Get It On", która została skomponowana dla Marvina Gaye'a. Według pozwu Ed Sheeran powtórzył istotne elementy tego utworu w swoim przeboju. Piosenkarz zapytany w sądzie przez prawniczkę o to, co zrobi, gdy sąd uzna, że rzeczywiście jego utwór jest plagiatem, odpowiedział, że zakończy karierę. Dodał także, że takie insynuacje bardzo go obrażają.