Ed Sheeran po raz pierwszy o zaburzeniach odżywiania. Chciał być jak Justin Bieber

Do grona najpopularniejszych obecnie artystów można z pewnością zaliczyć Eda Sheerana . Rudowłosy muzyk szturmem podbił listy przebojów i zdobył serca słuchaczy, wydając kolejne wyciskacze łez. Kolejnym powodem do szczęścia 39-latka jest udane życie rodzinne. W 2019 roku autor przeboju "Perfect" poślubił ukochaną Cherry, a wkrótce powitał na świecie dwie córeczki. Mimo sukcesów w sferze zawodowej i prywatnej, Sheeran w zeszłym roku musiał stawić czoła kilku poważnym problemom .

Ed Sheeran otwiera się na temat traumatycznych przeżyć z ostatniego roku

Przy okazji zbliżającej się premiery nowego albumu, Ed zdradził, że podczas jego tworzenia, w ciągu jednego miesiąca, dowiedział się o śmierci najlepszego przyjaciela i o wykryciu guza u jego ciężarnej żony . Musiał też walczyć w sądzie o dobre imię i prawa autorskie po tym, jak oskarżono go o plagiat. Traumatyczne wydarzenia sprawiły, że stan psychiczny Sheerana znacznie się pogorszył.

Ed Sheeran przez kilka lat zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu

Zanim najnowszy album Eda Sheerana stanie na półkach sklepowych, a na platformie Disney Plus ukaże się film o jego życiu, muzyk udzielił obszernego wywiadu magazynowi "Rolling Stone". W rozmowie z Brianem Hiattem artysta otworzył się na temat mrocznej strony jego wypełnionego sukcesami życia. Autor hitu "Shape Of You" wypowiedział się m.in. o trwającym kilka lat uzależnieniu od alkoholu i narkotyków, po które sięgnął po raz pierwszy, gdy miał 24 lata.