Edward Miszczak już podpadł widzom Polsatu... "ŻENUJĄCA DECYZJA"

ZENADA 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

"Przykro to stwierdzić, ale zmiany jak na razie na same minusy; Co zmiana, to jest coraz gorzej. Zatrudnienie Miszczaka było fatalną decyzją Polsatu" OCZYWIŚCIE, ŻE TAK, DNO SIĘGNĄŁ TEFAŁEN JAK ON RZĄDZIŁ I TO SAMO SPOTKA POLSAT, ALE ZA TO ANNY CIEŚLIK CZY CIEŚLAK BEDZIE WIĘCEJ, PEWNIE W JURY ZASIĄDZIE