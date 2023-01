Agata Młynarska OSTRZEGA Miszczaka po przetasowaniach w "Twoja twarz brzmi znajomo": "Miłości widzów nie da się szybko kupić!"

Edward Miszczak ledwo co zawitał do Polsatu, a już od wejścia jasno wszystkim zakomunikował, że porządek ustanowiony w latach panowania Niny Terentiew zostanie wywrócony do góry nogami. Najbardziej zauważalne zmiany zaprowadzono w składzie programu Twoja twarz brzmi znajomo. "Do odstrzału" poszli Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski . Ponoć w geście solidarności z show pożegnał się też Piotr Gąsowski .

Katarzyna Skrzynecka rozstała się z "TTBZ". Podziękowano jej za jurorowanie.W ślad za Kasią z programu odchodzi Gąs. Zrezygnował, jak pisze, w geście solidarności przyjacielskiej. Nie jestem zaskoczona. Znam Gąsa i wiem, że przyjacielowi odda ostatnią koszulę. W świecie szołbiznesu to rzadka cecha. Trzeba mieć jaja. Każdy z nas zżywa się z programem, traktuje go trochę jak drugi dom. To normalne. Dzięki właśnie tym emocjom, zgraniu, oddaniu widać autentyczność na ekranie. To przenika potem do widzów, którzy czują tę aurę, wybierając te a nie inne programy. Stworzenie takiego zespołu, dobranie ludzi, jurorów i prowadzących jest wielką sztuką i swoistą tajemnicą.