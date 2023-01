Piotr Gąsowski TEŻ ODCHODZI z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! "Chciałbym duuużo więcej napisać..."

To nie koniec sensacji. W nocy z soboty na niedzielę na Instagramie ukazało się oświadczenie Piotra Gąsowskiego, który poinformował w nim, że też odchodzi z programu . Chociaż opublikował wideo z Maciejem Dowborem , drugim prowadzący TTBZ, to nie ma wątpliwości, że dziękuje Skrzyneckiej.

Odchodzę wraz z Tobą i też jak najgoręcej , dziękuję wszystkim Twórcom i Współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać! Nie będę Was wszystkich wymieniać personalnie , żeby nie okazało się , że będzie to tzw. "pocałunek śmierci"! - czytamy. To było 9 lat wspaniałych , najlepszych , najpiękniejszych lat , jakie mogły mi się w @polsatofficial przydarzyć ! I to dzięki Wam Droga Ekipo i Wam Drodzy Telewidzowie! Chciałbym duuużo więcej napisać ale muszę chwilę ochłonąć po tym moim oświadczeniu, gdyż nie chcę, jak to mam w zwyczaju , zanadto się rozklejać!