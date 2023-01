TYLKO NA PUDELKU: Znamy kulisy utraty posady Katarzyny Skrzyneckiej w "TTBZ": "Przez stację przetacza się WIATR ZMIAN"

Rita 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bardzo szanuję Panią Kasię, ale jej osobiste podjazdy były nie do przyjęcia. Nawet Walewska potrafiła się opanować, a kiedyś słynęła z ordynarnych wręcz opinii o wykonawcach. Zwolnienie Wiśniewskiego było tylko formalnością. Przywrócenie jego i Rabczewskiej przez Terentiew świadczyło o galopującej już demencji niegdysiejszej królowej telewizji. Jedyne co Dorota jeszcze może zrobić dla Miszczaka, to oficjalnie przeprosić wszystkich których intencjonalnie skrzywdziła słownie i fizycznie, ale to z polsatowskimi reklamami zajęłoby z dwa lata.