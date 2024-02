Edward Miszczak mówi o małżeństwie z młodszą o 25 lat Anną Cieślak: "Ta sytuacja mnie wiele nauczyła"

Małżeństwo Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak nieustannie rozgrzewa wyobraźnię opinii publicznej. Blisko trzy lata temu dyrektor programowy Polsatu poślubił młodszą o 25 lat aktorkę. Wydarzenie odbiło się w mediach wielkim echem, a zakochani z miejsca dołączyli do zacnego grona najsłynniejszych par polskiego show-biznesu.

Chociaż Miszczak i Cieślak od lat funkcjonują w show-biznesie i pokazują się razem publicznie, to jednak konsekwentnie starają się chronić swoją prywatność i stronią od nadmiernego zainteresowania mediów. Dość niechętnie opowiadają także o łączącej ich relacji. Raz na jakiś czas małżonkowie robią jednak małe wyjątki i uraczą media prywatnymi smaczkami.

Zobacz także: Miszczak o powrocie Gąsowskiego i Skrzyneckiej: "Niczego złego do nich nie miałem"

Edward Miszczak mówi o relacji z Anną Miszczak. Co za słowa

Ta sytuacja mnie wiele nauczyła. Dzisiaj inaczej patrzę na zawód aktora, inaczej patrzę na ich podejście do mediów, do telewizji i dużo więcej wiem. Dzisiaj jestem w stanie ich bardzo bronić. Kiedyś nie miałem najlepszego zdania, dzisiaj mam ogromne, to bardzo ciężki zawód. Bardzo niestabilny, bardzo ryzykowny — stwierdził.