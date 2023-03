Edward Miszczak przyznaje, że WCIĄŻ UCZY SIĘ towarzystwa Anny Cieślak: "Jest ze mną w mieszkaniu, w samochodzie..."

konsumenci 20 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

ALERT w sklepach! Wycofują te produkty z półek w Lidlu , Biedronce i innych sklepach. Oto LISTA 28 pozycji - masz je w domu? Zaraz wyrzuć!..... Czy ktos sie tym interesuję ?już ten komunikat widzę wszędzie od 2 miesięcy a towar nadal w sklepach na półkach? To od czego teraz jest sanepid? Wg mnie to w ogóle nie powinno trafić na półki sklepowe Co Rząd robi ,dlaczego ktos nie interweniuje ,tam są nawet dla dzidziusiów jedzenia ,czy to żart jakiś Ceny maja czas podnosić a zakażony towar wywalić nie ma czasu ,to po co go ładują na półki?