Edward Miszczak na widowni "Tańca z Gwiazdami"

Tanecznym popisom gwiazd przyglądają się na widowni ich licznie zgromadzeni fani, co dało się odczuć zwłaszcza podczas prezentacji Julii Żugaj, członkowie rodziny oraz... Edward Miszczak we własnej osobie. Dyrektor programowy stacji czuwa nad przebiegiem show, jednocześnie podziwiając owoce swojej pracy w postaci skompletowania składu uczestników w taki sposób, by wygenerować możliwie jak największe medialne zainteresowanie.