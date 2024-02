Edward Miszczak ŚCIĄGNĄŁ do Polsatu kolegę z TVN-u. "Ma być jego PRAWĄ RĘKĄ"

Anka 35 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Transfer Miszczaka do Polsatu to była kompletna pomyłka. Obie stacje miały bardzo silny i bardzo różny od siebie brand. Miszczak jest w stanie jedynie zrobić tvn bis i nic poza tym, co do Polsatu zupełnie nie przystaje - tym samym nie wzmacnia brandu Polsatu ale go osłabia i nie wiadomo już, czym ta stacja jest. Solorz zaorał Miszczakiem własną markę a Miszczak jest sfrustrowany, bo nie jest już nieomylnym demiurgiem.