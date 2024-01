Kolejny głośny transfer z TVN-u do Polsatu! Edward Miszczak ściąga do "Tańca z Gwiazdami" DAWNEGO WSPÓŁPRACOWNIKA

Mijające miesiące były dość wyjątkowym rozdziałem w historii polskiej telewizji. Mowa nie tylko o ostatnich zmianach w TVP, lecz także o roszadach personalnych, do których doszło w TVN-ie oraz Polsacie. Po wielu latach miejsce pracy zmienił Edward Miszczak, który dziś dokonuje decyzji programowych u konkurencji. Te z kolei oceniane są na razie dość skrajnie.

Szykuje się głośny transfer z TVN-u do Polsatu? Chodzi o kluczowego pracownika

Potęgę telewizji trudno jednak budować w pojedynkę, dlatego Miszczak potrzebuje zaufanych osób, które pomogą mu zawalczyć o oglądalność. Jak donoszą Wirtualne Media, niebawem do jego ekipy ma dołączyć osoba, z którą współpracował wcześniej jeszcze w TVN-ie. Chodzi o Wojciecha Iwańskiego, który, według informacji portalu, po 14 edycjach został odsunięty od prac nad programem "Mam talent!".

Teraz Iwański ma przejść właśnie do Polsatu. Jak twierdzi w komentarzu dla Wirtualnych Mediów, dotychczasowy pracodawca postanowił "odmłodzić ekipę" i tym samym skłonił go do nowego rozdziału w karierze. Teraz były współpracownik TVN-u będzie pracować nad "Tańcem z Gwiazdami", który wkrótce ma powrócić na antenę.

Nowe kierownictwo stacji postanowiło odmłodzić ekipę i zmienić reżysera "Mam talent!". Ponieważ jednak życie nie znosi próżni, podjąłem wyzwanie powrotu do "Tańca z Gwiazdami" nadawanego teraz w Polsacie - mówi Iwański.

Jak przypomniano, to on był reżyserem siedmiu pierwszych edycji tanecznego show, które kiedyś emitował właśnie TVN. Będzie to więc powrót do korzeni, a sam format określa jako "niezniszczalny".

Ja w Polsce formatowałem ten program. Nawet nazwa "Taniec z Gwiazdami" została wymyślona przez moją ekipę. Oryginalnie brytyjski format nazywał się wtedy "Strictly Come Dancing". Nikt tak jak w Polsce nie nazywał go wcześniej na świecie. To niezniszczalny format. On od wielu lat funkcjonuje na świecie w podobnej formule.

W przeszłości Iwański był też odpowiedzialny za takie programy jak "Chwila prawdy" czy polska edycja "X Factor". W 2009 roku nagrodzono go Wiktorem w kategorii "Najlepszy twórca programu telewizyjnego".

