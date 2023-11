TYLKO NA PUDELKU: Rinke Rooyens ujawnia, CO DALEJ z "Tańcem z Gwiazdami"!

nfghg 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Beznadzieja. Nie na takie info czekalam. Wolałam powiew świeżości, może jakieś zmiany w jury, lepsze studio, nowych trenerów, ale NIE powrót do poprzednich edycji i odgrzewane kotlety. Nie chce zadnego All Stars. A tym bardziej nie chce powrotu do tych samych występów zeby je omawiać. Co za nudziarstwo. Nie bede oglądać ani All Stars ani tego drugiego.