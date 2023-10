Marcin Hakiel WRACA do "Tańca z Gwiazdami"?! "Mnie już chcieli do tej edycji, która się odbyła tuż po rozwodzie"

Wiki 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 7 Odpowiedz

Do (xxx) A to przeciez MAMUSKA CICHOPEK KRZYWDĘ PIERWSZA WYRZADZIŁA DZIECIOM - NIE CZYTASZ (XXX) lub udajesz. To ona z kochankiem bez przerwy jest na PUDEŁKU i wszedzie ich pełno- To jak u synów( kochanka) to jak remont u mamuski -kochanka- To jak u siostry -Kochanka- -to jak w Kandzie z Kochankiem- A co??? Najlepiej jak by ten Hakiel -siedział cicho i powiedział- To zmojej winy ja zostawiłem Rodzinę Niech dzieci czytaja ze ojciec do odtatka walczył i cierpi ze trafił na taką (k...) Przeciez ona napisała ,,ze dzieci juz duze i rozumia ze mamuska odchodzi to Kurzajki???? Dzieci i tak wiecej czasu jak widac spedzaja jak nna razie u Hakiela niz u mamuski - która ma w głowie -jedno wyjazdy i lansowanie sie z Kochankiem