Marcin Hakiel rozlicza się z Katarzyną Cichopek z willi na warszawskim Wilanowie: "Wyłożyliśmy 700 tysięcy, 2,5 MILIONA to był kredyt we frankach"

Nigdy nie zrozumiem ludzi, ktorzy nie majac pieniedzy zaciagaja ogromne kredyty, milionowe! Po co ja sie pytam, przezciez mozna kupic mniejszy dom, tanszy i tanszej okolicy. Mozna wziac kredyt,ale jedynie do 30% wartosci domu. Trzeba pamietac, ze w zyciu roznie bywa i prace i duze dochody mozna stracic,wiec lepiej miec ciasne ale wlasne bez ogona na 50 lat! Poza tym,jak juz to...zawsze,ale to zawsze nalezy brac kredyt w walucie w ktorej sie zarabia! zawsze, to jest glowna regula ekonomii!!!