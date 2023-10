Marcin Hakiel POTWIERDZA związek z tajemniczą brunetką? Zabrał ją na spotkanie z 10-letnią córką. "Esmeralda" (ZDJĘCIA)

Marcin Hakiel wyraźnie polubił medialną wrzawę wokół siebie i od kilku dobrych miesięcy nie przestaje grać z serwisami plotkarskimi w kotka i myszkę. Tancerz na różne sposoby stara się ściągnąć na siebie uwagę, w czym długo pomagały mu kolejne wynurzenia na temat eksmałżonki, Katarzyny Cichopek . Ostatnio jednak 40-latek najczęściej dostarcza powodów do pisania na swój temat za sprawą skomplikowanego życia uczuciowego, nie próżnuje bowiem w kwestii randkowania i zawzięcie rozgląda się za "godną" następczynią dla tajemniczej Dominiki.

Tego samego nie powiedział za to o innej brunetce, która ostatnio była jego towarzyszką na wernisażu w stolicy. Spekulacje mediów, jakoby owa niewiasta była dla choreografa czymś więcej niż tylko znajomą, potwierdziły nowe zdjęcia paparazzi, na których niczym nieskrępowany celebryta obsypuje towarzyszkę gorącymi pocałunkami.

Marcin Hakiel relacjonuje spotkanie z tajemniczą brunetką. Były też jego córka i... alpaki

Od ukazania się fotorelacji z gorącej randki na łamach "Twojego Imperium" Hakiel nie odniósł się bezpośrednio do rewelacji magazynu, za to dał wyraźny sygnał, że traktuje nową relację poważnie. Przynajmniej na tyle, żeby zabrać kobietę na wspólny wypad z córką do parku z alpakami, z którego relacja jeszcze tego samego dnia trafiła na profil tancerza.