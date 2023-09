Paweł Staliński robił furorę w "Tańcu z Gwiazdami". Jak dziś wygląda i czym się zajmuje 34-letni syn Doroty Stalińskiej? (ZDJĘCIA)

GetReal 33 min. temu zgłoś do moderacji 95 8 Odpowiedz

Ojej, syn, który kocha matkę. Ale to boli komentujących. Okazuje miłość i szacunek kobiecie, która go wychowała. No nie, to nie facet. Prawdziwy facet kobietami gardzi i daje im dotykać jedynie swoje genitalia. No tak.