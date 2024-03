Edyta Folwarska otrzymuje 1000 złotych alimentów na dziecko. Ma radę dla Opozdy i Królikowskiego (WIDEO)

Nicki 1 godz. temu zgłoś do moderacji 113 63 Odpowiedz

Tysiąc złotych to jest nic w dzisiejszych czasach. Dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie „luksusu” jak jego rodzice. Jeśli matka opiekuje się dzieckiem, a ojciec ojciec jest majętny, to powinien płacić nie tylko minimum, żeby dziecko miało zapewnione podstawowe potrzeby, ale sędzia zasądza alimenty wyższe, zawsze w zależności od zarobków. To nie są kwoty wyssane z palca. Może być i 100tys. jeśli ktoś zarabia miliony. Głupie jest gadanie, że na co dziecku tyle, czy tyle.