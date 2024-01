Edyta Folwarska ujawniła wynagrodzenia wykonawców disco polo. Zenon Martyniuk zgarnia CORAZ MNIEJ

Wydawać by się mogło, że reprezentanci muzyki tanecznej inkasują jeszcze wyższe honoraria. W końcu mało która impreza odbywa się bez puszczanych na cały regulator "Oczu zielonych" czy "Majteczek w kropeczki". Tymczasem branża discopolowa przeżywa właśnie spore załamanie , co zdaje się potwierdzać wypowiedź mocno zaznajomionej z tym środowiskiem prezenterki Polo TV.

Zenon Martyniuk znacząco obniżył stawki za występ. Na ile wycenia występ zespołu Akcent?

Wynagrodzenia koncertowe sprzed kilku lat, jakie nieśmiało przewijały się w muzycznych kuluarach, to już wyłącznie pieśń przeszłości. Edyta Folwarska , która ima się różnych zajęć, by podtrzymywać zainteresowanie wokół swojej osoby, od kilkunastu lat kurczowo trzyma się branży rozrywkowej. Celebrytka ucięła wszelkie spekulacje na temat niebotycznych zarobków sławnych muzyków .

Właśnie każdy myśli, że 25 tysięcy złotych za koncert to jest dużo, ale to nie jest dużo. Dlatego, że bierzesz 25 tysięcy, minus 20 % podatku, do tego masz 5 osób do podziałki, musisz zapłacić kierowcy, tancerzom, DJ-owi, musisz wziąć gażę dla siebie, musisz pokryć koszty noclegu, koszty paliwa, jakieś jedzenie, i tak naprawdę to z 25 tysięcy na rękę zostaje im piątka - wyjaśniła w rozmowie z serwisem Party.