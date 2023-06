Ile na koncertach zarabiają Beata Kozidrak, Ewa Farna i Ewelina Lisowska? Youtuber sprawdził stawki piosenkarek. Kwoty ROBIĄ WRAŻENIE

Ile polskie gwiazdy biorą za koncerty? Youtuber sprawdził stawki Eweliny Lisowskiej i Ewy Farnej

Na początku youtuber zatelefonował do przedstawicielki Eweliny Lisowskiej. Po ustaleniu terminu ewentualnego koncertu mężczyzna usłyszał, że za występ wokalistki z zespołem we Wrocławiu należy zapłacić 25 tysięcy złotych netto. Youtuber zapytał również, co musi zapewnić artystce w związku z występem. Okazuje się, że organizator koncertu na firmowej imprezie Lisowskiej musiałby zadbać o przygotowanie sceny, oświetlenia oraz nagłośnienia dostosowanego do miejsca występu oraz liczby uczestniczących w nim osób.