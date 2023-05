Tabloid ujawnia, ile koncertujące gwiazdy zarobią tego lata. Rekordzista zgarnie PONAD MILION złotych

hmmm 18 min. temu zgłoś do moderacji 54 1 Odpowiedz

"500 tysięcy" a " DO 500 tysięcy" to dwie różne sprawy. Tak jak pociągi PKP niby jadące z prędkością " DO 200 km/h" co w praktyce sprowadza się do setki, a na terenach, które kilka lat temu rozkopano i rozwalono, by wywołać na ludziach efekt psychologiczny rzekomej "zmiany", zaledwie 40 km/h.