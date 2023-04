Tyle Allan Krupa zarabia jako DJ. Ujawniono konkretną sumę. "Nie chce ciągnąć kasy od matki"

Mieszane opinie na temat artystycznych poczynań nie demotywują Allana, który nieustannie walczy o wzniesienie swojej kariery na wyżyny. Ostatnio 19-latek sprawdził się także jako producent. Piosenka, nad którą pracował z gwiazdą "The Voice of Poland", Oliwią "Lori" Lachnik, została zgłoszona do konkursu "Debiuty" w ramach festiwalu w Opolu. Kolejne sukcesy Krupy skłoniły go niedawno do refleksji na temat początków przygody z muzyką.

Ile na imprezach zarabia Allan Krupa? Ujawniono konkretną sumę

Allan Krupa nie chce pieniędzy od Edyty Górniak. Zależy mu na samodzielności

Allanowi bardzo zależało, by się usamodzielnić i nie ciągnąć kasy od matki jak to w przeszłości bywało. Chce sam dojść do wszystkiego, a nie mieć co tylko chce podane na tacy. Jak sam na coś zarobi, to sprawia mu to o wiele większą frajdę, niż jakby dostał to od mamy. Chociaż wiadomo, że Edyta to by mu nieba uchyliła - opowiadał Plotkowi znajomy 19-latka.