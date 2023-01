Internauci rozczarowani wokalnymi popisami Allana Krupy na "Sylwestrze Marzeń": "PIĘKNY PLAYBACK"

"Sylwester Marzeń". Edyta Górniak wystąpiła na scenie z synem

Jedną z gwiazd tegorocznego "Sylwestra Marzeń" TVP była Edyta Górniak. Wokalistka dwukrotnie pojawiła się na scenie w Zakopanem, wykonując kompilacje kilku znanych przebojów. Widzowie Telewizji Polskiej mogli na przykład posłuchać jej wykonania "Last Christmas" czy hitu Whitney Houston "I Wanna Dance With Somebody". Występom Edi towarzyszyła rzecz jasna popisy tancerzy Agustina Egurroli. Żywiołowa choreografia nie była jednak jedynym urozmaiceniem całego show. Na scenie wraz z Górniak wystąpił jej 18-letni syn Allan Krupa .

Krupa zaśpiewał fragment hitu Eda Sheerana "Shape of you", przy okazji podrygując w rytm muzyki i zachęcając wszystkich do wspólnej zabawy. Niestety sylwestrowy występ Allana nie wszystkim przypadł do gustu...