"Sylwester Marzeń" TVP: Justyna Steczkowska próbowała ZASŁONIĆ tęczowe flagi Black Eyed Peas? Piosenkarka pokazała własne zdjęcie (WIDEO)

Jest sylweter, nie każdy musi obchodzić ale na fb każdy daje fotki "sylweter we swoje", znajomi również tylko we dwoje tylko sami, ludzie co jest z wami? Taka moda teraz? Że chcemy być sami i mamy was wszystkich w d... Pamiętam jak byłam mała i nie mogłam się doczekać aż dorosnę i będę mogła spędzać z przyjaciółmi, cekiny, brokaty a co się stało z ludźmi że panuje taka nienawiść do innych i chęć niekontaktowania się 🤷 znajomi pokupowali mieszkania na kredyty a siedzą w nich sami. Ja nie mam możliwości zrobić ale jak tylko będzie szansa to będę organizować.... Te święta i sylwester pokazały mi wiele i wiele też lez wypłakałam, rodzina nie okazała się rodzina a przyjaciele przyjaciółmi, dobrze że już po wszystkim.... A wy jakie macie odczucia?