"Sylwester Marzeń" TVP: Edyta Górniak z Allankiem, kosmiczna Justyna Steczkowska, Marcin Miller z Bizancjum... (ZDJĘCIA)

Szczery 3 min. temu

Skończcie pluć jadem. Prawda jest taka, że jakby artyści z TVP byli w Polsacie to były by cacy a ci z Polsatu szkalowani. Ja oglądam to co mi się podoba a nie w jakiej telewizji jest. Aż strach pomyśleć co by było gdyby Kevina puścili w TVP...