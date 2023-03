TYLKO NA PUDELKU: Kulisy 19. urodzin Allana Krupy. Całusy z mamą, papieros przed klubem i zaskakujący goście... (ZDJĘCIA)

Maria 14 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Okropna ta jego pseudopiosenka.. o głupotach totalnie i beznadziejstwo z autotunem ze tak powiem. I jeszcze takim żołnierzem był, ze powiedział, ze jak by była wojna, to by nie brał udziału. Hit. Za dezercję byś miał dziecko co dopiero problem a tu jeszcze takie coś.. kozaczył ze niby żołnierz a tu chodziło tylko o lans. Do wojska by poszedł w latach 80. to dopiero by mu się odechciało. Ale dla mnie to jest jeszcze niemowlak, bo ja mam 24 lata ;)