Tak wyglądały 19. URODZINY Allana Krupy: luksusowy klub, pocałunki z ukochaną i... Edyta Górniak (ZDJĘCIA)

Moja mama stwierdziła, że będzie to fajny prezent i miała rację. Najlepszy prezent, jaki mógłby być. Też wtedy przez to, że nie wiedziałem, jak to się robi kompletnie. To w większej mierze moja mama mi w ogóle pomagała, no bo wiadomo. Teraz też mogę pomóc mamie, bo dużo rzeczy ogarnąłem samemu, bo już wiedziałem co. Ale jest to w głównej mierze prezent urodzinowy od mamy. Jestem za to jej niezmiernie wdzięczny. No lepszego nie mogła zrobić - mówi Allan.