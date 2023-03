Koszmar Edyty: Allan Krupa już zaplanował swój ślub! "Każdy chłop chce zrobić coś spektakularnego, co nie?"

Allan Krupa opowiada o swoim związku

Krupa i jego dziewczyna od roku mieszkają razem, a Allan nie ukrywa, że jest niezwykle szczęśliwy u boku wybranki. W rozmowie z Jastrząb Post przyznał, że żyje im się "super" i to pierwsza tak długa relacja, która nie doprowadza go do szału.

Super nam się żyje. Nigdy nie byłem w tak długiej relacji, która nie doprowadziłaby mnie do szału. Żyje nam się bardzo dobrze. Praktycznie się nie kłócimy. Bardzo fajnie się nam mieszka. Nie mam zarzutów. Myślę, że to potrwa jeszcze... zobaczymy, ale bardzo długo na pewno - opowiadał w wywiadzie.

Allan Krupa zdradza swoje ślubne plany

Jak będę miał wystarczająco pieniędzy, żeby zrobić ten ślub na dachu Burdż Chalifa [najwyższy budynek świata, najsłynniejszy wieżowiec w Dubaju], to myślę, że tak, jestem gotów na ślub. Nawet, jak bym wygrał dzisiaj w Lotto, to bardzo chętnie - opowiadał.

Każdy chłop chce zrobić coś spektakularnego, co nie? (…) Jak to miałoby się już wydarzyć, to powinno to być niesamowite i zapadłoby nam w pamięć do końca życia - dodał w rozmowie z serwisem.