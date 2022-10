Tak wyglądał WYSTĘP Allana Krupa i Leona Myszkowskiego. Syn Edyty Górniak wziął do klubu SWOJĄ UKOCHANĄ (ZDJĘCIA)

Kłótnia między Edytą Górniak a Justyną Steczkowską, która rozpętała się po głośnym koncercie charytatywnym dla Ukrainy, była jedna z bardziej spektakularnych celebryckich afer 2022 roku. Doszło do tego, że obrażona Edi postanowiła odrzucić intratną ofertę jurorowania w programie "The Voice of Poland", byle tylko nie mieć do czynienia z byłą koleżanką. Dodajmy, że to nie pierwsze tego typu niesnaski między nimi - wszak o tym, że nie pałają do siebie sympatią, mówi się już od dawna...