Szykujcie się na DUET DEKADY: Allan Krupa zagra z Leonem Myszkowskim! Czy Polska jest na to gotowa?

Historia napiętych relacji między Edytą Górniak a Justyną Steczkowską jest wnikliwie dokumentowana od dobrych paru ( o ile nie parunastu) lat. Obdarzone wielkimi głosami diwy od czasu do czasu lubią wbić sobie wzajemnie szpilę, ku ewidentnej uciesze kolorowej prasy. Ostatnią odsłonę tego konfliktu mogliśmy obserwować przed paroma miesiącami, kiedy to panie pokłóciły się o pieniądze za koncert charytatywny dla Ukrainy, czyli kto ile dostał, oraz kto ile oddał na szczytne cele.

Wygląda jednak na to, że oto nadarza się znakomita okazja, aby Edzia i Jusia przekazały sobie znak pokoju. Nie wiadomo, czy to zrządzeniem losu, czy przez odpowiednie ustawienie planet na nieboskłonie doszło właśnie do współpracy dwóch młodych talentów. Współpracy, o której nie wiedzieliśmy, że jej potrzebujemy. Na jednej scenie, zza jednej konsolety, tej samej nocy zagrają Allan Krupa (syn Górniak) i Leon Myszkowski (syn Steczkowskiej).