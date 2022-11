Tabloid ujawnia, ile ZAROBIĄ gwiazdy na sylwestrowych koncertach! Beata Kozidrak i Maryla Rodowicz mogą liczyć na ZATRWAŻAJĄCE kwoty...

Zenua 21 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Co to ma być? Po co kolejny raz mumia ma występować? Może porq zmienić repertuar? I za jeden koncert takie pieniądze?! Jeszcze w prywatnych telewizjach niech sobie robią, ale TVP z podarków raczej powinna pokazać co to znaczy oszczędzanie, bo ludziom każą zaopatrzyć się w latarki i świeczki! Niech może rodowicz zagra akustycznie przy swieczkach u siebie w domu.