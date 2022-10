Tak Maryla Rodowicz KOKOSI SIĘ w konstancińskich luksusach: ogród pełen palm, marmurowe blaty, złote krany... (ZDJĘCIA)

Maryla Rodowicz kilkadziesiąt lat temu urządziła swoje gniazdko w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie. Przez lata narastały legendy o wyposażeniu mieszkania, a najwięcej emocji wzbudzają do dzisiaj złote krany w kuchni i łazience. To jednak nie jedyna ciekawostka dotycząca budynku, który ma już ponad sto lat. Piosenkarka przekonuje, że w podwarszawskiej willi straszy.

W moim domu cały czas straszy. Czasami tak mocno stuka, że to jest dziwne. Moje koty patrzą w jeden punkt i jeży im się sierść na grzbiecie. Potem wodzą za czymś wzrokiem. One po prostu widzą to, czego ja nie widzę. A podobno koty widzą więcej - chwaliła się gwiazda w rozmowie z "Super Expressem" w 2015 roku.