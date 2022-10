Sąd zadecydował o PODZIALE MAJĄTKU Maryli Rodowicz i Andrzeja Dużyńskiego! Odda mu złote krany z Konstancina?

Przypomnijmy tylko, że Maryla, rozchodząc się z Dużyńskim po prawie trzydziestu latach małżeństwa, domagała się rozwodu z orzeczeniem o winie i wysokich alimentów. Początkowo życzyła sobie "tylko" 20 tysięcy miesięcznie. Później jej stawka wzrosła do 28 tysięcy. Nieco inne plany co do przyszłości finansów Rodowicz i Dużyńskiego miał zajmujący się sprawą ich rozwodu Sąd Okręgowy, który zarządził podzielenie majątku równo po połowie. To rzecz jasna nie usatysfakcjonowało diwy.