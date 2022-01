TYLKO NA PUDELKU: Maryla Rodowicz wystąpiła w TVP na "Sylwestrze Marzeń" w sukni ozdobionej SEDESAMI I WAGINAMI (ZDJĘCIA)

Tess 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

No cóż widzę kwiaty jedno jest natomiast pewne że ci co zaprojektowali tą suknie nie lzrobili to nieudolnie ona dla niej się nie nadaje pani Maryla w niej wygląda niekorzystnie stylistka zawiodła niestety