Sukces Jasona Derulo: poznał Marylę Rodowicz po próbie przed "Sylwestrem Marzeń" TVP! (FOTO)

Pudel to najbardziej antypolski portal wśród wszystkich popularnych. Nakręcacie kompleksy Polaków, nabijacie się z naszych najlepszych gwiazd np. Maryli, która jest starszej daty no i jak każda nasza babcia by zrobiła, tak i ona poprosiła o zdjęcie z Derulo. To żaden wstyd. Czy my zawsze musimy się wstydzić? Nie mamy czego. Mieszkamy w pięknym kraju którego historia pokazała jak jesteśmy waleczni, nasi pradziadkowie przelali krew za to, żebyśmy z dumą mówili o tym że jesteśmy Polakami. A wy chcecie podtrzymać nas w przekonaniu że jesteśmy tylko maluczkimi cebulakami a Jason nie wie gdzie leży polska na mapie. A no może nie wie, to świadczy o jego ignorancji i braku wiedzy, bo polska w historii świata miała duży wkład. Więc jak mu się tu nie podoba to niech odda pół banki i zawija spowrotem. Wszystkiego najlepszego w nowym roku:)