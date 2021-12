Gwiazdy "Sylwestra Marzeń" TVP podziwiają próbę Jasona Derulo na scenie w Zakopanem (ZDJĘCIA)

W piątkowy wieczór oficjalnie pożegnamy 2021 rok. Tego wieczoru rodzime stacje telewizyjne tradycyjnie już zaproszą widzów do wspólnego świętowania podczas specjalnych koncertów. W tym roku bez wątpienia najwięcej emocji wzbudza "Sylwester Marzeń z Dwójką" - i to wcale nie za sprawą kosztownych stylizacji Zenona Martyniuka. TVP udało się bowiem namówić na występ w Zakopanem Jasona Derulo. Stacja zdążyła już rzecz jasna hucznie uczcić pozyskanie zagranicznego gwiazdora, poświęcając mu prawie całe środowe wydanie "Wiadomości".

W czwartkowy wieczór Jason Derulo wylądował na lotnisku w Krakowie. Tuż po opuszczeniu samolotu wokalistę przewieziono do hotelu, gdzie czekały już na niego tłumy fanów. Derulo prawdopodobnie był przygotowany na to, że jego przyjazd wzbudzi spore zainteresowanie mieszkańców Zakopanego i cierpliwie pozował do zdjęć z fanami. W piątek Jason Derulo pojawił się natomiast na próbie przed "Sylwestrem Marzeń z Dwójką".