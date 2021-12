KOSMICZNE wymagania Jasona Derulo na "Sylwestrze Marzeń" TVP! Gwiazdor nie wystąpi bez ulubionej wody i... własnego piętra w hotelu!

Paweł przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przypomnę bo co niektórzy zapomnieli. Madonna kosztowała 5 milionów na zaproszenie PO. Zacytuję klasyków rozpisujących się poniżej: K...a też z moich podatków. I to w 2012 roku. Więc dzisiaj byłaby to wyższa kwota. WP wtedy nawet słowem nie pisnęło a w tym tygodniu widzę tylko tytuły. Mieszkańcy nie dają rady, mieszkańcy mają dość, jakie gwiazdy – żadne gwiazdy. Naprawdę nie macie się czym zająć? Znowu zacytuję klasyków z portali – nie chcesz – nie oglądaj!!! Też nie będę oglądał bo w tym czasie mam co innego do roboty ale nigdy nikomu nie będę obrzydzał jego sposobu spędzania wolnego czasu. Zajmijcie się czymś pożytecznym.