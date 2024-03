Edyta Folwarska uderza w Anetę Glam i mówi o zwyciężczyni "Królowej Przetrwania": "NIE CHCĘ JEJ ZNAĆ" (WIDEO)

Marta Linkiewicz i Monika Miller nagrywały storki, że montaż mi zaszkodził. Utrzymują ze mną kontakt, a z tamtymi dziewczynami, które wydawały się słodkie i kochane, a okazały się jędzami, nikt nie ma kontaktu . (...) Nie chcę o nich mówić źle, bo to się na mnie odbije. One są pełne nienawiści i nie mają co robić w życiu , więc czekają, żeby ktoś powiedział publicznie i zaczął kąsać - zaczęła ostro Edyta Folwarska w wywiadzie dla Pudelka, nie zaprzeczając, że chodzi między innymi o Anetę Glam i Josie Kwaśniewską.

Edyta Folwarska wbija szpilę Anecie Glam

Aneta Glam mówiła często do mnie miłe rzeczy, a do kamery mówiła "ta Folwarska to idiotka". Jak ja to oglądałam, to sobie myślę: Ty mnie nazywasz osobą dwulicową i fałszywą, a sama co robiłaś?" Ja mówiłam to samo w twarz i do kamery, a ona nie. Uważam, że osoby takie jak ona bardzo często zarzucają ofiarom swoje czyny - mówiła Edyta Folwarska Pudelkowi.