Kolejna DRAMA w "Królowej przetrwania". Ewelona atakuje Josie: "Jeden wielki fałszywiec. Niech WY***DALA do Polski!"

Program "Królowa przetrwania" jeszcze przed emisją budził kontrowersje z powodu doboru uczestniczek. Zaangażowanie gwiazdek reality shows słynących z zamiłowania do dram chyba jednak się opłaciło, bo właściwie w każdym odcinku dochodzi do awantur.

Im bliżej do finału, tym bardziej napięta atmosfera panuje w dżungli. W 10. odcinku, który jest już dostępny na Playerze, Ewelona stwierdziła, że odchodzi z show po tym, jak do gry przywrócono Ewę.

Ja przyleciałam tu z Josie jednym samolotem. Mówiła mi, że jestem jej najlepszą koleżanką, że siebie i mnie widzi w finale. Po czym dowiaduję się, że to samo mówiła do innych dziewczyn, np. do Anety. Czyli Josie robiła sobie wszędzie podchody, żeby tylko wygrać, dostać się do finału. A ja myślałam, że ona naprawdę mnie lubi. Dla mnie Josie to jest jeden wielki fałszywiec. Niech wypie***la do Polski! - mówiła wzburzona Ewelona.